Back 4 Blood: come accedere gratis alla Beta grazie ai Twitch Drops

I codici della Beta di Back 4 Blood che abbiamo messo a vostra disposizione nel corso delle ultime ore sono terminati nel giro di qualche minuto. Sappiate però che è possibile ottenere l'accesso anticipato alla versione di prova dello sparatutto anche in un altro modo.

Gli sviluppatori hanno infatti stretto un accordo con Twitch per consentire ai giocatori interessati al prodotti di accaparrarsi un codice semplicemente guardando altri utenti giocare sulla piattaforma di streaming viola. Se siete intenzionati ad ottenere il Twitch Drop di Back 4 Blood occorre seguire alcuni semplici passi per collegare il profilo del gioco a quello della piattaforma Amazon.

Come collegare gli account

Innanzitutto effettuate l'accesso con un account Warner Bros. al sito ufficiale di Back 4 Blood cliccando sul tasto azzurro nell'angolo in alto a destra e, se non avete ancora un profilo, potete crearne uno nel giro di qualche secondo. Una volta inseriti i dati ed effettuato il login, cliccate sul tasto "Gestisci l'account" sempre nell'angolo in alto a destra per far apparire sul lato della pagina un menu attraverso il quale personalizzare alcuni aspetti del profilo. Cliccate ora su "Impostazioni account" per far spuntare un nuovo menu che include anche una voce relativa a Twitch: cliccate sul pulsante "Connetti" ed effettuate l'accesso al portale di streaming per collegare i due profili. Ovviamente se non disponete di un account Twitch potete anche in questo caso crearne uno in maniera rapida ed utilizzarlo per effettuare il collegamento.

Come sbloccare la Beta di Back 4 Blood

Ora che avete completato tutti i passaggi non dovete fare altro che guardare per 60 minuti uno streamer di Twitch mentre gioca a Back 4 Blood con Twitch Drop attivati, così da ottenere l'accesso anticipato alla Beta tra il 5 agosto alle 21:00 del fuso orario italiano e il 9 agosto alla stessa ora. Non è fondamentale che si guardino tutti e 60 i minuti su un solo canale, poiché i progressi vengono accumulati a prescindere dallo streamer e possono essere consultati in qualsiasi momento nella pagina delle ricompense di Twitch. Una volta raggiunto l'obiettivo, potrete accedere al sito ufficiale e selezionare la piattaforma di riferimento (PlayStation, Xbox o PC) per ricevere un codice da riscattare e scaricare così la Beta. A tal proposito, vi suggeriamo di selezionare la vostra piattaforma preferita direttamente sul sito di Back 4 Blood, così che non ci possano essere problemi al momento del riscatto.