Back 4 Blood: come funziona il fuoco amico nella Beta

State giocando la versione Beta di Back 4 Blood e non avete compreso alla perfezione le meccaniche di gioco relative al fuoco amico? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come funziona questo aspetto dello sparatutto, legato principalmente alla difficoltà.

Turtle Rock Studios ha deciso infatti di inserire nel suo ultimo progetto la possibilità di danneggiare con qualsiasi tipo di attacco, che sia esso eseguito con un'arma da fuoco o un'arma da mischia, i compagni di squadra. Questa meccanica in grado di rovinare anche le migliori amicizie non è sempre attiva e anche quando è abilitata potrebbe avere un peso minore in base ad alcune caratteristiche della partita in corso.

Quando si gioca la campagna è infatti possibile selezionare uno fra i tre diversi livelli di difficoltà (Superstite, Veterano e Incubo) ed è proprio in base a questa scelta che variano le impostazioni del fuoco amico. Mentre si gioca a difficoltà Superstite non esiste alcun tipo di fuoco amico e anche quando i protagonisti dicono di essere stati colpiti non c'è nulla di cui preoccuparsi. Veterano propone invece un livello intermedio di fuoco amico, poiché colpire un alleato infligge solo il 35% di danno. Molto più complesso è invece il livello di sfida più elevato, Incubo, nel quale il fuoco amico è al 60% ed è quindi più problematico quando tra voi e il nemico si frappone un alleato, anche perché a questa difficoltà i nemici infliggono più danni, hanno un quantitativo di salute più elevato e gli oggetti curativi tendono a scarseggiare.

