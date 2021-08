Back 4 Blood: come gira la Beta su PS5 e Xbox Series X? L'analisi tecnica

Il canale Youtube ElAnalistaDeBits ha esaminato nel dettaglio la resa tecnica della Beta di Back 4 Blood sulle varie console su cui è disponibile traendone interessanti conclusioni. La Beta del nuovo shooter multiplayer di Turtle Rock Studio, ricordiamo, è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Prima di tutto il canale avvisa che l'analisi tecnica, basandosi sulla prova della Beta, non è da considerarsi definitiva e che quindi i dati riportati in video potrebbero essere soggetti a cambiamenti con i prossimi aggiornamenti e versioni in vista dell'uscita del gioco completo, fissata per il 12 ottobre 2021. Dai test emerge che il gioco su PS5 e Xbox Series X viaggia a 60fps in 4K, mentre Xbox Series S pur mantenendosi stabile sui 60fps offre una risoluzione pari a 1296p. Le versioni old gen sono invece fisse sui 30fps, sia modelli standard che le versioni potenziate PS4 Pro e Xbox One X: scendendo ancora più nello specifico la PS4 Pro viaggia sui 1296p, One X su 1872p e infine le normali PS4 e Xbox One arrivano a 792p.

ElAnalistaDeBits nota inoltre che le versioni Xbox hanno alcune sbavature di gamma e contrasto, che possono tuttavia essere aggiustate destreggiandosi tra le impostazioni di gioco oppure tramite quelle della propria TV. Nel complesso l'analisi viene ritenuta soddisfacente, con elogi all'ottimizzazione in generale per tutte le versioni. Nel frattempo spopola la Beta di Back 4 Blood su Steam: parlando a proposito della Beta su PC, questa versione gode di filtro anisotropico, occlusione ambientale e opzioni per il campo visivo che portano al massimo la resa tecnica del gioco.

Per maggiori dettagli riguardo il promettente erede di Left 4 Dead, eccovi la nostra prova della Beta di Back 4 Blood.