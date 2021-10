Back 4 Blood: come invitare gli amici e attivare il cross-play

Una delle principali caratteristiche delle modalità online di Back 4 Blood, che siano esse cooperative o competitive, consiste nella possibilità di giocare senza limiti di piattaforma grazie al pieno supporto al cross-play. Scopriamo insieme come sfruttare questa funzionalità e come giocare con gli amici.

Come giocare con gli amici sulla stessa piattaforma

Per giocare con gli utenti presenti nella vostra lista amici e che giocano sulla vostra stessa piattaforma non dovete fare altro che accedere al menu Social e invitarli. Per effettuare l'accesso a questo menu esistono due possibilità: la prima consiste nel premere il tasto Options su PlayStation (Start su Xbox) e selezionare la voce "Social", l'altro metodo consiste invece nel premere il touchpad su PlayStation (Back su Xbox) e premere poi il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox). In questa schermata potete utilizzare i dorsali per selezionare la finestra degli amici sulla stessa piattaforma (nel caso delle console Sony vedrete la voce "Amici su PlayStation Network), così da poter posizionare il cursore sull'amico che volete invitare e inviarli un messaggio.

Come invitare amici su altre piattaforme

Se l'amico che volete invitare non è sulla vostra stessa piattaforma, occorre effettuare un passaggio aggiuntivo. Una volta raggiunto il menu Social seguendo le istruzioni che trovate nel precedente paragrafo, visitate la scheda "Amici di B4B" e premete il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox) per poter aggiungere un amico: nella finestra che si apre non va inserito l'ID del PSN, quello di Steam o dell'Xbox Live, ma il nickname di Back 4 Blood. Nella schermata Social potete trovare in alto a destra il vostro nickname, che consiste in un nome seguito dal cancelletto e da un numero. Per poter invitare un amico su piattaforme diverse occorre inserire il nome completo, così da aggiungerlo agli Amici di B4B e invitarlo in qualsiasi momento.

Come attivare il cross-play

Per poter invitare giocatori su altre piattaforme o trovarli in maniera casuale tramite il matchmaking (così da velocizzare la ricerca delle partite) occorre abilitare il cross-play. Per far ciò dovete premere il touchpad su PlayStation (Back su Xbox), spostarvi sulla scheda "Gioco" e selezionare "Preferiti". Vi si aprirà così una finestra con le preferenze di matchmaking, tra le quali vi è anche la voce "Cross-play".

