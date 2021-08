Back 4 Blood: come riscattare i codici della Closed Beta

Siete riusciti ad accaparrarvi uno dei codici della Closed Beta di Back 4 Blood ma non sapete come fare per riscattarlo ed ottenere l'accesso alla fase di test dello sparatutto? Allora siete nel posto giusto.

I codici della Closed Beta di Back 4 Blood consistono in una sequenza di nove numeri/lettere che non possono essere inseriti direttamente sulla vostra piattaforma di riferimento, ovvero PlayStation, Xbox o PC. Il primo passaggio da completare per accedere alla Closed Beta consiste nell'effettuare l'accesso al sito ufficiale con un account Warner Bros. e, se non ne avete ancora uno, di registrarvi e poi fare il login. A questo punto dovete accedere al vostro account cliccando sul tasto nell'angolo in alto a destra con su scritto "Gestisci account" e poi selezionare la vostra piattaforma preferita tra quelle disponibili.

Una volta effettuato questo fondamentale passaggio, aprite nuovamente la finestra di gestione dell'account e selezionate "Impostazioni Account": troverete un campo di testo nel quale incollare il vostro codice e riscattarlo. Completato questo passaggio, vi verrà chiesto di scegliere la vostra piattaforma e, cliccandoci sopra, vi verrà mostrato il codice da inserire direttamente sul PlayStation Store, su Xbox Live, su Steam o sull'Epic Games Store in base a quanto selezionato in precedenza. Oltre al vostro codice, potete cliccare per tre volte sul tasto in basso con su scritto "Ricevi Codice" per generare tre link con altrettanti codici da passare ai vostri amici, i quali possono liberamente selezionare la loro piattaforma preferita poiché Back 4 Blood supporta il cross-play. Nel caso in cui abbiate dimenticato di generare i codici extra, potete semplicemente inserire di nuovo il codice sul sito per riaccedere alla schermata e procedere con la creazione dei codici per i vostri amici.

Vi ricordiamo che se non avete un codice potete sempre leggere la nostra guida su come accedere gratis alla Beta di Back 4 Blood grazie ai Twitch Drops.