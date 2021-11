Back 4 Blood, al via il concorso di GameStop: Xbox Series X|S, giochi e altro in palio

I creatori di Back 4 Blood, in collaborazione con GameStop, hanno appena lanciato un nuovo concorso che permette ai giocatori di partecipare attraverso due modalità per vincere ricchi premi come console Xbox Series X, Xbox Series S, giochi e periferiche. Scopriamo tutti i dettagli.

Modalità di partecipazione

Fino al 31 dicembre 2021 potete scegliere la modalità che preferite:

Modalità d'acquisto , acquistando il gioco Back 4 Blood durante il periodo del concorso presso uno dei negozi della catena di GameStop o sul sito www.gamestop.it. Per partecipare bisogna caricare la prova d'acquisto su www.vinciconback4blood.it. "Per la partecipazione attraverso la “modalità acquisto” sarà possibile effettuare una sola registrazione per singola prova d’acquisto. Le eventuali registrazioni successive con la stessa prova d’acquisto verranno annullate";

Modalità Make-Up, creando un make-up da zombie ed inviando la fotografia sul sito www.vinciconback4blood.it durante il periodo del concorso. "Fotografie ritenute indecorose, oscene, con contenuti violenti, offensive, contrarie al comune senso del pudore, discriminanti per sesso, etnia e religione o comunque non in linea con lo spirito del Concorso, non verranno prese in considerazione";

Premi

Sono previste due premiazioni:

Una premiazione a favore di coloro che parteciperanno attraverso la modalità acquisto : 1° estratto Xbox Series X, 2° estratto Monitor AOC CQ27G2U/BK, 3° estratto Sedia Gaming Sparco Grip, 4° estratto Xbox Series S, 5° estratto cuffie gaming Razer Kaira;

Una premiazione a favore di coloro che parteciperanno attraverso la modalità make-up Zombie: dal 1° al 10° estratto una copia di Back 4 Blood in Edizione Standard per Xbox One e Xbox Series X|S.

L'estrazione causale di tutti i premi in palio verrà effettuata entro il 31 gennaio 2022. Trovate maggiori dettagli sul sito www.vinciconback4blood.it e nel regolamento ufficiale del concorso.