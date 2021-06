Back 4 Blood al day-one in Xbox Game Pass: la conferma dal trailer E3 2021

Dal palco virtuale della conferenza Xbox & Bethesda Showcase all'E3 2021 è arrivata la conferma ai rumor dei giorni scorsi: Back 4 Blood verrà messo a disposizione degli abbonati a Xbox Game Pass immediatamente al day-one, che ricordiamo essere fissato per il 12 ottobre 2021.

Back 4 Blood, ricordiamo, è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai creatori dell'acclamatissima serie di Left 4 Dead, i ragazzi di Turtle Rock Studio, e pubblicato da Warner Bros. Games. Gli abbonati a Xbox Game Pass su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming potranno quindi giocarci fin da subito, senza la necessità di acquistarlo a prezzo pieno. Lo stesso giorno, ricordiamo, verrà lanciato anche PlayStation 4, PS5 e PC via Steam ed Epic Games Store, mentre il 5 agosto verrà condotta un'Open Beta su tutte le piattaforme.

Il trailer mostrato durante la conferenza, oltre a confermare il debutto in Game Pass, ci ha anche offerto una sana dose d'azione sanguinolenta: i quattro sopravvissuti potranno utilizzare un'ampia varietà di armi, da quelle da mischia a quella da fuoco, fino agli esplosivi che consentono di far saltare in aria gruppi affollati di non morti. Viene inoltre ribadita la presenza di una componente PvP, con modalità Umano vs Umano e Umano vs Zombie: maggiori dettagli sul PvP verranno svelati più tardi nel corso dello show di Warner Bros. Games dedicato interamente a Back 4 Blood: l'appuntamento è alle 23:00 sul canale Twitch di Everyeye!