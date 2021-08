Back 4 Blood: tutti i dettagli sull'erede spirituale di Left 4 Dead

Se per qualche motivo non avete ancora l'opportunità di provare con la Beta di Back 4 Blood, i cui server sono stati aperti da poco più di un'ora, potete scoprire maggiori dettagli sull'erede spirituale di Left 4 Dead grazie alla nostra Video Anteprima.

Abbiamo infatti avuto l'opportunità di provare con qualche giorno d'anticipo tutti i contenuti della Closed Beta, la quale mette a disposizione un intero atto della campagna cooperativa e due mappe della modalità competitiva, e ve ne abbiamo parlato anche nell'anteprima di Back 4 Blood a cura di Alessandro Bruni. Come potete vedere nel filmato appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, questo sparatutto con visuale in soggettiva riprende molte delle caratteristiche che hanno reso popolare il gioco Valve e le arricchisce con un sistema di carte che permettono di ottenere potenziamenti oppure di attivare modificatori più o meno invasivi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che potete accaparrarvi un codice della Beta di Back 4 Blood guardandoci in diretta su Twitch, dove giocheremo in più appuntamenti il titolo Turtle Rock Studios dandovi l'opportunità di accedere in anticipo alla versione di prova. A tal proposito, non dimenticate di lasciare un follow al canale Twitch di Everyeye per scoprire quando viene avviata una trasmissione.