Back 4 Blood: tutti i dettagli sugli zombi che potremo utilizzare nel PvP

Tra i numerosi eventi di questa ricca serata dell'E3 2021 troviamo anche una diretta interamente dedicata alla componente multigiocatore competitiva di Back 4 Blood, lo sparatutto in prima persona creato dagli ex sviluppatori di Left 4 Dead.

Nel corso della diretta sono state mostrate le nove diverse tipologie di infetti che i giocatori che andranno a scontrarsi con i sopravvissuti potranno controllare. Troviamo in totale nove diversi zombi suddivisi in tre archetipi: Reeker, Retch, Exploder, Stinger, Hocker, Stalker, Tallboy, Bruiser e Crusher. Sebbene ognuno disponga di abilità uniche, ci troviamo di fronte a tre tipi di zombi: uno lento ma incredibilmente potente, uno tanto agile quanto fragile e un ultimo che è una sorta di mix dei precedenti. Nel video possiamo assistere ad una presentazione delle abilità di ciascuno dei nove infetti, i quali possono mettere in seria difficoltà il team di sopravvissuti.

Prima di lasciarvi al video della presentazione, vi ricordiamo che il gioco di Turtle Rock Studio arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 12 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store). Sappiate inoltre che Back 4 Blood sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one sia su PC che su console.