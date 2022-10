Back 4 Blood: evento di Halloween e nuova difficoltà nell'update gratis di ottobre

Ad un anno esatto dall'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi, Back 4 Blood ha ricevuto un corposo aggiornamento gratuito che sistema alcune problematiche ed introduce un'ondata di nuovi contenuti.

Il piatto forte dell'update consiste nell'introduzione dell'evento a tema Halloween, che oltre all'immancabile set di skin per armi e personaggi stravolge anche l'aspetto di Fort Hope, la base operativa dei sopravvissuti che ora è ricca di gadget dedicati alla festa. Chi è in cerca di un livello di sfida più elevato, invece, può ora selezionare la difficoltà No Hope in fase di matchmaking e provare a sopravvivere ad orde di infetti ancora più inferocite. A proposito di orde, ora è disponibile anche un nuovo elemento dell'interfaccia che consente di intuire la direzione di provenienza dei gruppi di nemici. Oltre ad una ricca schiera di fix che modificano il bilanciamento di carte e personaggi nel PvP e nel PvE, l'aggiornamento di ottobre permette finalmente di disattivare i grilletti adattivi su PlayStation 5: per farlo, basta disabilitare la vibrazione del DualSense dal menu delle impostazioni di gioco.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sui prossimi contenuti, vi ricordiamo che giusto qualche settimana fa è stata pubblicata l'Espansione 5 di Back 4 Blood.