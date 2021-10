Back 4 Blood è gratis free to play oppure a pagamento?

Back 4 Blood è finalmente disponibile ma sono in molti a chiedersi se il nuovo gioco multiplayer di WB Games e Turtle Rock sia gratis distribuito come free to play oppure un gioco premium a pagamento. Facciamo chiarezza.

Back 4 Blood non è un gioco gratis e non può dunque essere scaricato a costo zero, si tratta di un gioco premium venduto a prezzo pieno e disponibile in formato fisico e digitale in varie edizioni con contenuti bonus e materiale aggiuntivo rispetto alla versione standard, la più economica.

Se siete abbonati a Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate potete giocare sin da oggi a Back 4 Blood senza costi aggiuntivi su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il gioco di WB Games è infatti disponibile al day one sul servizio Microsoft.

Il gioco di Turtle Rock è disponibile su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le prime recensioni di Back 4 Blood sono positive, il prodotto è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, c'è da dire però che il Metascore è ancora soggetto ad oscillazioni dal momento che sono poche le testate che hanno pubblicato una recensione completa con voto. Dopo la parentesi Evolve lo studio Turtle Rock torna alle origini proponendo un vero e proprio erede spirituale di Left 4 Dead.