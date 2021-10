Back 4 Blood: la guida alle migliori armi, ecco quali sono

Back 4 Blood è finalmente disponibile (ecco la guida ai requisiti hardware di Back 4 Blood su PC ). Lo sparatutto cooperativo è un racconto horror post-apocalittico in cui a fare la differenza sono le numerose bocche da fuoco presenti, preziose alleate nello sterminio di zombie. Ecco quali sono le migliori armi del gioco.

Le migliori armi di Back 4 Blood

Spesso le scelte più semplici sono anche le più efficienti, ed infatti anche nell'opera Turtle Games Studios l’Ak-47 spicca tra gli strumenti di morte più utili a seminare il caos tra le fila di mostri infetti. Facile da usare, questo fucile d’assalto infligge anche una discreta quantità di danni, rappresentando una delle soluzioni più ovvie nelle battaglie che affronterete. Se invece desiderate qualcosa di più pesante, l’M249 è un LMG particolarmente efficace nel controllo della propria posizione grazie al basso danno controbilanciato da un caricatore ad alta capienza, indispensabile per ridurre al minimo i tempi di ricarica. Nella categoria dei fucili a pompa, da menzionare è invece l’AA12. Si tratta di un versatile shotgun con una buona potenza di fuoco, certamente abile nel falciare i non morti da distanza ravvicinata.

Per quanto riguarda i fucili da cecchino, il Barret-M95 è una delle migliori scelte a disposizione dei personaggi. Pur con i naturali limiti del genere d’appartenenza, l’elevato danno del Barret compensa qualsiasi sacrificio in rateo di fuoco o lentezza nella ricarica. Ultima, ma non meno importante, la Desert Eagle è la pistola più interessante, capace di sfruttare proiettili da cecchino per finire in un sol colpo le inquietanti mostruosità cadaveriche. Pronti ad entrare in azione? Eccovi la nostra recensione di Back 4 Blood.