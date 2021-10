Back 4 Blood guida ai personaggi: come sbloccare tutti i sopravvissuti

Back 4 Blood è il nuovo titolo dei Turtle Rock Studios disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC (ecco i requisiti della versione PC di Back 4 Blood). L'erede spirituale di Left 4 Dead ci permetterà di giocare inizialmente con 4 eroi: Evangelo, Walker, Holly e Ma’. Ecco come sbloccare gli altri personaggi.

Per riunire il team dovrete portare a termine l’intero atto 1 della storia, respingendo le mostruose orde nemiche attraverso i 4 capitoli che compongono la prima parte del racconto: Revivescenza, Tunnel di sangue, Treno del dolore e Crocevia. Tenete a mente che per sbloccare gli eroi presenti nel gioco avrete necessariamente bisogno di giocare restando connessi online, poiché tra le restrizioni della modalità single player di Back 4 Blood rientra anche l’ottenimento dell’altra metà dei sopravvissuti, indispensabili per organizzare una squadra performante ai livelli di difficoltà più elevati.



Questi portano in battaglia qualità e talenti differenti: Doc è un prezioso supporto, Hoffman è un rifornitore inesauribile di munizioni, Jim è un formidabile cecchino e Karlee una sensitiva in grado di prevedere l’arrivo di mutanti e altri pericoli. Con l'accesso ai nuovi personaggi, avrete la possibilità di approfondire i singoli mazzi con carte e abilità uniche.