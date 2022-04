Back 4 Blood: Heng e Sharice a caccia di Infetti nel trailer del DLC Tunnels of Terror

I protagonisti dell'espansione di Back 4 Blood Tunnels of Terror entrano in azione nel video di lancio confezionato dagli studi Turtle Rock per illustrare i contenuti inediti, i mostri da fronteggiare e le nuove sfide da affrontare nel primo DLC maggiore dello sparatutto cooperativo edito da WBIE.

In Tunnels of Terror, i "ripulitori di Infetti" dovranno imbarcarsi in una nuova e pericolosa avventura cooperativa con Ridden Hives, un'attività da svolgersi in sette diversi dungeon interconnessi da tunnel pieni di creature da abbattere, ivi compresi i pericolosi nemici Warpen Ridden.

Completando le missioni di Tunnels of Terror si potranno sbloccare otto skin esclusive per i personaggi, in aggiunta a sette armi leggendarie, a tante Carte inedite e a 12 skin per gli equipaggiamenti. Nel video confezionato da Turtle Rock possiamo osservare anche il robusto Heng e il vigile del fuoco Sharice, i due personaggi aggiuntivi da interpretare nelle attività PvE dell'espansione e nelle sfide del gioco base.

La commercializzazione dell'espansione Tunnels of Terror è prevista per il 12 aprile, contestualmente al lancio di un aggiornamento gratuito di Back 4 Blood che aggiungerà il livello di difficoltà Nessuna Speranza con relativi tier di progressione delle attività e bonus per il completamento delle sfide più arcigne.