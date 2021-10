Back 4 Blood, maratona dalle 13:00 su Twitch: Everyeye con l'erede di Left 4 Dead!

Dopo che il nostro Alessandro Bruni vi ha raccontato ogni segreto del titolo nella sua recensione di Back 4 Blood, è giunto il momento di osservare la produzione Turtle Rock Studios in azione!

Giunto ormai il Day One dello shooter multiplayer di stampo cooperativo, il canale Twitch di Everyeye si tinge di rosso per ospitare una guerra per la sopravvivenza dell'umanità. Minacciato da un pericoloso virus che ha corrotto migliaia di persone, il genere umano deve imbracciare le armi contro gli Infestati, per cercare di garantirsi un futuro. Poteva la nostra Redazione non rispondere all'appello?

A partire dalle ore 13:00 di quest'oggi, martedì 12 ottobre, ci trovate dunque in diretta sui lidi del canale Twitch di Everyeye, per una ricca maratona in compagnia che si protrarrà per l'intero pomeriggio. Se siete curiosi di scoprire l'erede di Left 4 Dead, non vi resta che raggiungerci! Back 4 Blood è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e, già da oggi, nel catalogo Xbox Game Pass.



Per interagire in diretta con la Redazione, ricordiamo che è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore. Coloro che desiderano sostenere attivamente il palinsesto dirette possono invece farlo gratis abbondandosi al canale Twitch di Everyeye con Amazon Prime.