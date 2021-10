Back 4 Blood: massacri e divertimento nel nuovo gioco degli autori di Left 4 Dead

Back 4 Blood viene definito l'erede spirituale di Left 4 Dead e non si tratta di un caso dal momento che il team di sviluppo Turtle Rock Studios è proprio l'autore del celebre sparatutto Valve.

Dopo aver lavorato su Evolve, progetto non troppo fortunato dal punto di vista commerciale, il team ha deciso di tornare alle origini con uno sparatutto multiplayer tradizionale ispirato proprio al maggior successo dello studio. Back 4 Blood è un gioco solido e divertente, fortemente orientato al multiplayer e che presenta un gameplay di stampo tradizionale con qualche moderna variazione come il sistema delle carte.

Non vogliamo però rovinarvi la sorpresa e per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Back 4 Blood e alla video recensione che trovate in apertura della notizia. Back 4 Blood è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, su Windows e console Microsoft il gioco può essere scaricato gratis sin dal lancio da tutti gli abbonati Game Pass e Game Pass Ultimate.

Su Everyeye.it trovate anche la guida ai requisiti PC di Back 4 Blood e la guida per attivare il Cross-Play e invitare gli amici in Back 4 Blood, indispensabile in un gioco che fa del multiplayer il suo punto di forza.