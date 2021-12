Back 4 Blood e Mortal Kombat 11 tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop

Secondo giorno del Calendario dell'Avvento di GameStop, continuano le Holiday Promo con nuovi sconti ogni giorno fino al 24 dicembre. Ecco quali sono le promozioni attive per la giornata di oggi, giovedì 2 dicembre.

Tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento GameStop troviamo Back 4 Blood a 29.98 euro, prezzo valido sia per l'edizione Standard che per la Special Edition su PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition costa 19.98 euro su tutte le console (anche Nintendo Switch), in sconto anche LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch a 19,98 euro.

A 15.99 euro troviamo le cuffie HyperX Cloud Stinger Core e CloudX Stinger Core, a 14.98 euro l'uno invece sono in vendita i Blu-Ray di Space Jam A New Legacy e Fast & Furious 9, quest'ultimo anche in 4K Ultra HD.

Ma le sorprese non finiscono qui: fino al 12 dicembre è possibile acquistare il Calendario dell'Avvento Funko! di Harry Potter con uno sconto del 40%, Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento Nintendo Switch Online a 299.98 euro, Xbox Series S con contenuti digitali per Rocket League e Fortnite in preordine a 299,98 euro e infine ottenere uno sconto di 10 euro sulle pellicole protettive Mobile Outfitters acquistando uno dei prodotti del Calendario dell'Avvento.