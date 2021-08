Back 4 Blood e i mostri orribili dello shooter multiplayer: ecco gli Infestati

Dopo avervi raccontato il gioco dalla parte degli Sterminatori, è il momento di passare dalla parte degli Infestati di Back 4 Blood: ecco i mostri che potremo controllare nel nuovo shooter multiplayer firmato dagli studi Turtle Rock.

Una volta smessi i panni degli Sterminatori di Back 4 Blood, ci siamo così calati nel ruolo degli Infestati per scoprire davvero cosa significa essere "dalla parte dei mostri" nell'universo splatter horror del prossimo shooter cooperativo di Turtle Rock.

Nel fosco futuro tratteggiato dagli sviluppatori californiani, la sopravvivenza non passa solo per il filo delle lame e delle canne dei fucili degli Sterminatori: i dominatori del nuovo mondo sono infatti gli Infestati (o Ridden), ed è quindi logico guardare a loro come ad una scelta obbligata per coloro che desiderano immergersi a capofitto nelle sfide in rete di Back 4 Blood.

Ciascuna categoria di Ridden offre vantaggi e malus studiati per stratificare e rendere più ricche le dinamiche di gameplay: dai Vomitatori alle Persecutrici, passando per i Detonanti e i Picchiatori, il ventaglio delle scelte da operare prima di immergersi nelle battaglie online sarà particolarmente ampio.

Se volete saperne di più, oltre al video che campeggia a inizio articolo vi rimandiamo al nostro speciale di Back 4 Blood dalla parte dei Mostri, con un'analisi approfondita di Giuseppe Arace sull'esperienza da vivere interpretando gli Infestati nelle arene multiplayer del nuovo sparatutto horror degli autori di Left 4 Dead.