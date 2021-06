Back 4 Blood: il multiplayer avrà un sistema di condivisione gratuita dei DLC

Per evitare la frammentazione della community e un ritardo nella ricerca delle partite multiplayer, Turtle Rock conferma che tutti i DLC di Back 4 Blood saranno condivisi gratuitamente tra i partecipanti alla medesima lobby online.

Con un messaggio pubblicato sul blog ufficiale di Back 4 Blood, gli sviluppatori dello sparatutto post-apocalittico che ambisce a diventare il sequel spirituale di Left 4 Dead 2 spiegano infatti che "se il leader del tuo gruppo possiede un contenuto a pagamento, nel corso della partita sarai in grado di riprodurre quel contenuto senza alcuna restrizione legata alle mappe, al gameplay o alle attività della campagna. Non ci sarà alcuna separazione nelle lobby, nessuno sarà escluso dalla presenza di possibili DLC".

Il sistema escogitato da Turtle Rock prevede anche lo sblocco dei contenuti PvP di Back 4 Blood attraverso la progressione delle attività multiplayer: "Nel PvP, tutti coloro che hanno acquistato Back 4 Blood possono accedere a ogni contenuto aggiuntivo legato al PvP, anche senza l'acquisto delle espansioni. Chi non acquisterà i DLC potrà comunque ottenere nuovi personaggi e contenuti aggiuntivi semplicemente progredendo nelle sfide del PvP, gratis".

In quest'ottica rientra anche lo sforzo profuso da Turtle Rock nel "democratizzare" il Sistema di Carte di Back 4 Blood: all'inizio di ogni partita multiplayer, tutti i giocatori riceveranno il medesimo set di Carte potenziamento, incluse le Carte bonus sbloccate dai partecipanti alla partita che le avranno acquisite tramite la progressione gratis o con l'acquisto di DLC appositi.

Back 4 Blood è atteso al lancio per il 12 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come svelato dal video E3 di Back 4 Blood, il titolo sarà disponibile sin dal day one nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass.