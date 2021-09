Back 4 Blood: online la lista dei Trofei, c'è un omaggio a Left 4 Dead

Back 4 Blood è vicino alla sua uscita, fissata per il 12 ottobre 2021. Nonostante manchi ancora qualche settimana, in rete è già trapelata la lista dei trofei per console PlayStation (che saranno di conseguenza i medesimi obiettivi su Xbox) con tanto di descrizioni su come riuscire a sbloccarli tutti.

In totale il titolo sviluppato da Turtle Rock Studios offre la bellezza di 56 trofei (Platino compreso) da conquistare. Uno di questi, tra l'altro, contiene anche un omaggio a Left 4 Dead, altro popolare survival horror cooperativo sviluppato dagli stessi autori di Back 4 Blood. Il nuovo obiettivo richiede ai giocatori di eliminare un totale complessivo di 53.600 Ridden, quantità da accumulare partita dopo partita: un numero enorme che richiama subito alla mente l'obiettivo analogo visto nell'opera prodotta da Valve, che richiedeva l'uccisione di 53.595 zombie. All'epoca, Left 4 Dead a sua volta prendeva in giro il primo Dead Rising di casa Capcom, che richiedeva invece di far fuori 53.594 non morti totali.

Omaggi a parte, Back 4 Blood richiede tra le altre cose di completare i vari atti della campagna nelle varie difficoltà disponibili, eliminare specifiche tipologie di nemici rispettando determinate condizioni, e scoprire i segreti nascosti all'interno di ogni scenario. Potete consultare la lista completa dei trofei sul sito di PlayStation Lifestyle, così da avere subito chiaro quanto è richiesto per finire al 100% il titolo. Aspettando il debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, eccovi uno sguardo alla campagna di Back 4 Blood per ingannare l'attesa. In precedenza abbiamo inoltre provato il PVP di Back 4 Blood.