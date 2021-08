Back 4 Blood: le opzioni FOV in arrivo su PS5 e Xbox Series X?

Con l'open beta di Back 4 Blood in corso fino al prossimo 16 agosto, i ragazzi di Turtle Rock Studio hanno già ricevuto alcuni utili feedback su aspetti dell'atteso shooter cooperativo che necessitano di alcuni aggiustamenti in vista dell'uscita del gioco fissata per il 12 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

In particolare, il lead producer Matt O'Driscoll ha assicurato che l'intelligenza artificiale dei bot sarà potenziata nelle prossime settimane in modo da rivelarsi soddisfacente al momento del lancio. L'I.A. dei bot, infatti, sembra al momento uno degli elementi meno convincenti del titolo, motivo per cui Turtle Rock è già al lavoro per migliorare questo specifico aspetto. O'Driscoll si è inoltre soffermato sulla possibilità di implementare opzioni per il campo visivo (FOV) nelle versioni PS5 e Xbox Series X. Non c'è attualmente nessuna conferma definitiva sul fatto che opzioni multiple per il FOV verranno effettivamente aggiunte su console next-gen, tuttavia il lead producer conferma che la feature è "fortemente richiesta" e il team di sviluppo sta quindi valutando la possibilità di soddisfare le richieste dei giocatori.

Ricordiamo nel frattempo che Back 4 Blood è entrato in fase Gold e si avvicina a grandi passi verso il debutto di ottobre. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere il nostro speciale sulla beta di Back 4 Blood.