Back 4 Blood, orde di zombie nel nuovo trailer: Closed Alpha e gameplay streaming

In occasione dei The Game Awards 2020, gli autori di Left 4 Dead ed Evolve hanno presentato al pubblico il primo trailer di Back 4 Blood, nuova produzione a base di orde di non morti.

Ora, dalla software house giungono ulteriori aggiornamenti, tramite il nuovo trailer che trovate in apertura a questa news. Con il filmato, giunge la conferma dell'imminente organizzazione di una sessione di Closed Alpha per Back 4 Blood, così da consentire ai giocatori di avere un primo piccolo assaggio di quelle che sono le potenzialità della produzione. Quest'ultima prenderà infatti il via in data giovedì 17 dicembre. Per provare a prendervi parte, è possibile effettuare una registrazione sin da ora all'apposito link dedicato alla Closed Alpha di Back 4 Blood. Nel corso della medesima giornata, gli autori del gioco inaugureranno uno speciale appuntamento streaming dedicato alla presentazione del gameplay. La diretta prenderà il via alle ore 19:00 del fuso orario nostrano.

Dopo il primo annuncio di Back 4 Blood, risalente al 2019, il team di sviluppo è dunque pronto a offrire maggiori dettagli sulla produzione, attesa a partire dal 22 giugno 2021. Tra le piattaforme supportate figurano PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam ed Epic Games Store).