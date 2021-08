Back 4 Blood su PC: come attivare il DLSS e migliorare grafica e framerate

Se siete tra i fortunati videogiocatori che sono riusciti ad accaparrarsi un codice d'accesso alla Closed Beta di Back 4 Blood e avete selezionato la versione PC, allora sappiate che esistono alcuni semplici trucchi che consentono di migliorare sensibilmente le prestazioni aumentando gli fps.

Come attivare il DLSS in Back 4 Blood

Se nel vostro PC è montata una scheda video Nvidia appartenente ad una delle ultime generazioni, potreste trarre grossi vantaggi in termini prestazionali grazie al DLSS. Questa tecnologia consente infatti di aumentare grazie ad un'intelligenza artificiale la definizione dell'immagine e migliorare di conseguenza anche il framerate. Per attivare il DLSS nella Beta di Back 4 Blood dovete accedere al menu delle impostazioni, selezionare la scheda "Grafica" e selezionare questa tecnologia nella voce relativa all'anti-aliasing. Una volta attivato il DLSS è possibile accedere ad una voce extra del menu che permette di personalizzare questa impostazione grafica con quattro diverse opzioni, ognuna delle quali modifica l'impatto che si ha sulla qualità visiva e sulle prestazioni. Vi suggeriamo di optare per Prestazioni se volete migliorare la fluidità e su Qualità se volete un'immagine più definita.

Quali sono le impostazioni grafiche migliori per Back 4 Blood

Da solo il DLSS potrebbe non bastare a rendere il gioco fluido, poiché il framerate è legato anche a tutte le altre opzioni grafiche disponibili nella Beta. Una di queste è la risoluzione, che andrebbe modificata in base all'attivazione del DLSS: se la tecnologia Nvidia è in uso, dovreste abbassare la risoluzione utilizzandone una inferiore rispetto a quella del vostro monitor.

Ecco altre impostazioni grafiche consigliate per migliorare il framerate e migliorare la resa visiva:

Anti-Aliasing: DLSS (solo su GPU Nvidia)

Nvidia DLSS: Prestazioni

Motion Blur: Disattivato

Aberrazione Cromatica: Disattivata

Qualità effetti adattiva: Attiva

VSync: Disattivato

Limite FPS: Disattivato

Qualità: Medio/Alta

HDR: Disattivato

DirectX: 12 (se disponibile)

A proposito del comparto tecnico del gioco, avete già dato un'occhiata all'analisi di Digital Foundry della Beta di Back 4 Blood su PS5 e Xbox Series X?