Back 4 Blood PC: segnalati problemi di freeze e stuttering con i software Razer

A poco più di un giorno dal debutto di Back 4 Blood, il quale è disponibile anche nel catalogo di Xbox Game Pass, sono in molti i giocatori che stanno riscontrando qualche intoppo con la versione PC dello sparatutto Turtle Rock Studios in presenza di software legato alle periferiche di uno specifico marchio.

Parliamo dei programmi che vanno installati per gestire al meglio i mouse e le tastiere targate Razer che, a quanto dichiarato da alcuni utenti, provocherebbero freeze improvvisi e problemi di stuttering. Le problematiche, che non dovrebbero coinvolgere l'utilizzo di controller del brand verde, non riguardano tutti i giocatori in possesso di queste periferiche ma solo alcuni, i quali non possono godersi l'esperienza cooperativa per via dei problemi tecnici. Al momento il team di sviluppo non ha ancora pubblicato un commento sui problemi, ma una comunicazione ufficiale da parte di Razer ha confermato che l'azienda sta cercando una soluzione e presto potrebbe arrivare un fix. Se siete tra gli utenti affetti da queste problematiche, vi suggeriamo di chiudere tutti i software Razer prima di avviare il gioco, così da avere un'esperienza fluida e priva di intoppi.

In attesa di un fix, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Back 4 Blood a cura di Alessandro Bruni. Avete letto la nostra guida sulle migliori carte di Back 4 Blood?