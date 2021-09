Back 4 Blood è una piuma su PC: svelati i requisiti di sistema

Mentre gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S possono già procedere con il preload di Back 4 Blood, il team di sviluppo ha deciso di annunciare i requisiti di sistema della versione PC, i quali sono particolarmente abbordabili.

Turtle Rock Studios ha infatti aggiornato la pagina Steam dello sparatutto a base di infetti con tutti i dettagli su come far girare adeguatamente il titolo e, fortunatamente, non occorre una macchina particolarmente recente per poter giocare a 1080p e a 60 fotogrammi al secondo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti di sistema di Back 4 Blood:

Minimi (1080p a 60fps con impostazioni grafiche "Basse")

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: i5-6600 (3,3 GHz) oppure AMD Ryzen 5 2600 (3,4 GHz)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oppure AMD Radeon RX 570

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Raccomandati (1080p a 60fps con impostazioni grafiche "Alte")

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i5-8400 (2,8 GHz) oppure AMD Ryzen 7 1800X (3,6 GHz)

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 oppure AMD Radeon RX 590

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 12 ottobre 2021 su PC, PlayStagion 4/PlayStation 5 e Xbox One/Series X|S e sarà incluso sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass.

Avete già dato uno sguardo alla lista dei Trofei di Back 4 Blood?