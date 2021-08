Back 4 Blood: preload dell'Open Beta disponibile su Xbox Series X

Il preload dell'Open Beta di Back 4 Blood è ora disponibile dal Microsoft Store su tutte le console della famiglia Xbox, in previsione della fase di test pubblica in programma dal 12 al 16 agosto.

Potete scaricare il client Beta di Back 4 Blood su Xbox One, Xbox One S/X e Xbox Series X/S, la Beta supporta Cross-Gen e il Cross-Save, la versione per Xbox è compatibile con Smart Delivery e ottimizzata per le piattaforma di nuova generazione: "Back 4 Blood è un adrenalinico sparatutto cooperativo in prima persona sviluppato dai creatori dell'acclamata serie di Left 4 Dead. Gioca alla Beta e vivi un'intensa campagna cooperativa a 4, vesti i panni di un umano o un Infestato nella modalità multigiocatore competitiva e sperimenta un sistema di gioco ricco d'azione che ti terrà incollato allo schermo."

Back 4 Blood è esploso su Steam durante l'Open Beta anticipata in programma dal 5 al 9 agosto, la piattaforma Valve ha raccolto oltre 100.000 giocatori connessi in contemporanea al gioco di WB Games, inoltre il titolo è schizzato al primo posto della classifica dei prodotti più venduti, proprio grazie alla spinta ottenuta dalla Beta.

Questo weekend si terrà una nuova fase di test aperta a tutti su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, ricordiamo che Back 4 Blood arriverà a ottobre e sarà gratis su Game Pass.