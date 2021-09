Back 4 Blood: al via il preload su Xbox, anche per gli abbonati a Game Pass

Sebbene manchino ancora diversi giorni al debutto sul mercato di Back 4 Blood, la nuova proprietà intellettuale di Turtle Rock Studios può già essere scaricata da tutti i giocatori in possesso di una console della famiglia Xbox.

Questo significa che qualsiasi possessori di Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S può già correre ad avviare il download del gioco e prepararsi così al suo debutto, in modo tale da poter giocare sin dai primi istanti successivi all'apertura dei server. Questa possibilità è aperta a tutti i giocatori, sia a coloro i quali hanno effettuato il preorder sullo store che a coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, dal momento che il titolo fa già parte del catalogo. Al solito è possibile anche effettuare il preload da parte dei giocatori che non hanno un abbonamento e non hanno preordinato il gioco grazie all'applicazione Xbox per smartphone, la quale consente di avviare il download da remoto di qualsiasi prodotto presente nel negozio digitale, sebbene serva una licenza per poterlo poi avviare al momento del lancio. Per quello che riguarda le dimensioni del gioco, parliamo di poco più di 34 GB su Xbox Series X, con le altre versioni che dovrebbero proporre un download leggermente ridotto.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 12 ottobre 2021 su PlayStation, Xbox e PC, piattaforme supportate tutte dal cross-play. Avete già letto la lista dei trofei di Back 4 Blood? Sulle nostre pagine trovate anche un articolo dedicato alle modalità PvP di Back 4 Blood.