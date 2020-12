Back 4 Blood: la presentazione del gameplay oggi in diretta su Twitch dalle 18:30

Parte oggi la Closed Alpha di Back 4 Blood, il nuovo shooter cooperativo degli autori di Left 4 Dead. In contemporanea con l'avvio della Closed Alpha, il team mostrerà il gameplay del gioco per la prima volta in assoluto con una diretta su Twitch in programma alle 19:00.

Commenteremo la premiere del gameplay dalle 18:30 sul canale Twitch di Everyeye.it, una buona occasione per seguire insieme questo mini evento pre natalizio che ci permetterà di approfondire le meccaniche di gioco di uno dei titoli più interessanti tra i tanti presenti sul palco dei The Game Awards.

Iscriviti e registrati per il test chiuso della versione Alpha di Back 4 Blood qui in basso per ricevere un codice. In questo momento il test di gioco è disponibile solo su PC. I giocatori devono avere o creare un account WB Games per poter riscattare il codice. La registrazione non garantisce la partecipazione al test, in quanto i codici sono disponibili in quantità limitata per le regioni partecipanti.

Potete registrarvi alla Closed Alpha di Back 4 Blood sul sito ufficiale del gioco, appuntamento stasera alle 18:30 per scoprire tutti i segreti del gameplay, vietatissimo mancare!