Back 4 Blood: la prossima settimana vi regaliamo i codici per la Beta

Come annunciato all'E3 a metà agosto si terrà la Beta di Back 4 Blood, la sessione di test è prevista dal 12 al 16 agosto con una sessione early access dal 5 al 9 agosto. Noi di Everyeye.it, in collaborazione con WB Games, vi regaleremo presto i codici per accedere alla prova anticipata della Beta di Back 4 Blood.

Al momento non possiamo dirvi molto se non che la distribuzione dei codici inizierà all'inizio della prima settimana di agosto (e precisamente da lunedì 2 agosto) su queste pagine, nel frattempo munitevi di un account Warner Bros attivo e funzionante, necessario per poter scaricare la Beta. Il client è disponibile su PC e su tutte le console di Sony e Microsoft, in fase di riscatto potrete scegliere la piattaforma in vostro possesso,.

Potete comunque registrarvi per la Beta di Back 4 Blood ma questo non vi garantirà l'accesso alla fase di test, al contrario con i nostri codici avrete l'accesso assicurato, così come effettuando il preordine del gioco in formato digitale o presso i principali rivenditori.

Back 4 Blood sarà incluso su Xbox Game Pass al lancio, il gioco degli autori di Left 4 Dead ed EvolvE uscirà il 12 ottobre anche su PC e console PlayStation, la Beta permetterà ai giocatori di approcciarsi per la prima volta alle meccaniche e ai personaggi di questo atteso shooter multiplayer dall'anima cooperativa.