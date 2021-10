Back 4 Blood, il PvP alla prova: gli Infestati divertono? Il nostro parere in video!

A qualche tempo di distanza dalla pubblicazione dello shooter di Turtle Rock Studios, abbiamo avuto l'opportunità di testare a fondo la modalità PvP del titolo: ci ha convinto?

Per rispondere a questa domanda, il nostro Giovanni Calgaro si è immerso a capofitto nell'immaginario apocalittico messo in scena da Back 4 Blood. Dopo aver testato per molte ore le opzioni di gioco competitive proposte dallo sparatutto, la Redazione è dunque pronta ad offrire una ricca panoramica su questo specifico aspetto dello shooter.

Con un punto di vista focalizzato soprattutto sull'esperienza garantita dall'essere membri della fazione degli Infestati, abbiamo riassunto le nostre impressioni in un ricco speciale dedicato alla modalità PvP di Back 4 Blood. Come ormai tradizione, non poteva però mancare all'appello un approfondimento video, volto a offrire ulteriori dettagli in merito. Tra inquietanti mutazioni, sciami di Infestati, scontri frenetici e piaghe fantascientifiche, il nostro Giovanni Calgaro vi racconta dunque ogni dettaglio sulla modalità PvP di Back 4 Blood. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato dedicato è ovviamente presente anche sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye.



E voi cosa ne pensate delle opzioni di gioco competitivo ideate da Turtle Rock Studios? Avete già imbracciato le armi per contrappore Infestati e umani in uno scontro forsennato?