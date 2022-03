Back 4 Blood a quota 10 milioni di giocatori: svelata l'espansione Tunnels of Terror

Dopo manifestato tutto il loro entusiasmo per il lancio di Back 4 Blood su Xbox Game Pass, gli studi Turtle Rock celebrano il raggiungimento dei 10 milioni di giocatori annunciando Tunnels of Terror, la prima grande espansione dello sparatutto horror cooperativo edito da WB Games.

Tunnels of Terror vedrà squadre composte da massimo quattro giocatori tuffarsi nella nuovissima attività cooperativa Ridden Hives, con sfide ambientate in sette diversi dungeon pieni di tunnel da esplorare e di creature da abbattere, ivi compresi gli inediti nemici Warped Ridden.

Il completamento delle missioni di Tunnels of Terror darà modo agli utenti di sbloccare otto skin esclusive per i propri personaggi, oltre a sette armi leggendarie, tantissime nuove Carte e 12 skin per gli equipaggiamenti. Non meno interessanti saranno poi le novità rappresentate dall'ingresso di due personaggi inediti da interpretare, ossia il robusto Heng e il vigile del fuoco Sharice.

Il lancio dell'espansione a pagamento Tunnels of Terror è previsto per il 12 aprile contestualmente all'uscita di un update gratuito che introdurrà il livello di difficoltà Nessuna Speranza. I ragazzi degli studi Turtle Rock sottolineano che in Tunnels of Terror e nelle aggiunte apportate dai successivi DLC e update gratuiti non ci sarà spazio per microtransazioni, sia estetiche che funzionali al gameplay. Nell'attesa dell'arrivo della prima espansione maggiore dell'horror cooperativo targato WB Games, vi lasciamo in compagnia della nostra guida con trucchi per giocare a Back 4 Blood.