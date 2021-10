Back 4 Blood Recensioni: pareri positivi per il nuovo gioco degli autori di Left 4 Dead

Back 4 Blood esce oggi su PC e tutte le console (ad eccezione di Nintendo Switch) ma come è stato accolto il nuovo gioco di Turtle Rock Studios? Le prime recensioni sono positive e possiamo dire che lo studio autore di Left 4 Dead ed Evolve sembra aver fatto centro.

Nel momento in cui scriviamo la versione PC ha un Metascore di 76, quella PS5 si assesta su 79/100 mentre la versione Xbox Series X si ferma a 75/100. Tanti i pareri positivi tra i quali segnaliamo quelli di HobbyConsolas (80/100), Games.ch (82/100), Inverse (90/100), MGG Spain (82/100) oltre a Windows Central (80/100), PC Invasion (75/100) e GameGrin (75/100), c'è da dire in ogni caso che sono ancora poche le testate ad essersi espresse in maniera definitiva..

Nel corso della giornata arriveranno altre recensioni di Back 4 Blood e solo tra qualche giorno potremo avere un quadro più chiaro sull'accoglienza della stampa internazionale, al momento in ogni caso B4B sembra aver convinto la maggior parte dei redattori.

Back 4 Blood è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, PC Xbox Series X/S, in questi ultimi tre casi gratis su Game Pass sin dal day one, una bella occasione per provarlo a costo zero. Su Everyeye.it trovate anche la guida per abilitare il cross-play in Back 4 Blood e giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma.