Back 4 Blood: la replica della maratona con tanti ospiti, da Nitro ai PlayerInside

Il 12 ottobre abbiamo trasmesso sul nostro canale Twitch una mini maratona interamente dedicata a Back 4 Blood, un pomeriggio in compagnia del nuovo sparatutto degli autori di Left 4 Dead, ora disponibile su PC e tutte le console, ad eccezione di Nintendo Switch.

Tanti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia in oltre cinque ore di diretta, da Falconero a Raiden e Midna di PlayerInside, passando per il rapper Nitro di Machete. Potete vedere la maratona di Back 4 Blood solo su Twitch, a patto di essere abbonati al nostro canale, è possibile supportare Everyeye.it abbonandovi a Twitch al prezzo di 3.99 euro al mese o GRATIS per i clienti Amazon Prime, senza vincoli di alcun tipo, ogni mese sarete liberi di decidere a chi donare la vostra sottoscrizione mensile gratuita.

Le repliche non sono più disponibili sul canale YouTube Everyeye On Demand, che resta comunque online attivo come archivio delle trasmissioni passate fino a settembre 2021, da ottobre tutte le live in replica potranno essere fruite esclusivamente su Twitch dagli abbonati. Gli iscritti al canale di Everyeye avranno accesso ai VOD e agli esclusivi canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, così da poter interagire con la redazione e la community anche al di fuori delle trasmissioni in onda.