Back 4 Blood risplende su PC: 4K, DLSS, framerate sbloccato e info sull'Open Beta

Dopo aver descritto il sistema di condivisione gratuita dei DLC di Back 4 Blood tra utenti della medesima lobby, i ragazzi degli studi Turtle Rock confezionano un video per fissare le date dell'Open Beta e illustrare le caratteristiche esclusive della versione PC.

Seguendo le informazioni snocciolate dagli sviluppatori californiani, chi farà del proprio PC gaming la piattaforma d'elezione per immergersi nelle atmosfere splatter horror di Back 4 Blood trarrà vantaggio dal supporto alla risoluzione 4K, dalla tecnologia di upscaling "intelligente" NVIDIA DLSS, dalla compatibilità piena con le configurazioni multi-monitor o ultrawide e, tanto per gradire, al Cross-Play con gli utenti console.

In chiusura del trailer sulle migliorie e le ottimizzazioni della versione PC di Back 4 Blood, Turtle Rock invita gli utenti a partecipare alla fase di Open Beta che avrà ufficialmente inizio il 12 agosto, con accesso anticipato al 5 agosto per coloro che decideranno di effettuare il preordine dello sparatutto cooperativo che, nelle intenzioni dei suoi autori, ambisce a raccogliere l'eredità spirituale di Left 4 Dead 2.

Il lancio ufficiale di Back 4 Blood rimane fissato per il 12 ottobre, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come svelato da Microsoft nel corso dell'E3 2021, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno accedere al titolo "gratuitamente" sin dal giorno di commercializzazione.