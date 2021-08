Back 4 Blood: segui la live del 6 agosto, in regalo altri codici Beta con i Twitch Drop

Venerdì 6 agosto a partire dalle 15:00 saremo online sul canale Twitch di Everyeye.it con una mini maratona dedicata a Back 4 Blood, in compagnia dei ragazzi di PlayerInside e NanniTwitch. Per l'occasione i drop saranno attivi, con la possibilità di ottenere nuovi codici per la Beta del gioco di WB Games.

La Beta anticipata inizia il 5 agosto alle 21:00 e andrà avanti fino alla stessa ora del 9 agosto, nei giorni scorsi vi abbiamo regalato centinaia di codici ma abbiamo in serbo ancora una sorpresa: guardando almeno 60 minuti (anche non consecutivi) della maratona sul nostro canale sbloccherete il drop del codice per la Beta di Back 4 Blood da riscattare poi tramite la pagina delle ricompense su Twitch.

Vi consigliamo in ogni caso di seguire la live perchè abbiamo anche una manciata di codici che distribuiremo durante la trasmissione al di fuori dei Twitch Drops, una bella occasione per provare a ottenere una chiave che vi permetterà di generare altri tre codici per giocare in anticipo alla Beta di Back 4 Blood, il nuovo sparatutto degli autori di Left 4 Dead ed EvolvE.

Seguiteci sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 15:00 di venerdì 6 agosto, ricordatevi che se siete abbonati ad Amazon Prime potete sostenere il canale di Everyeye a costo zero grazie ad una sottoscrizione gratuita al mese ad un canale, rinnovabile o meno ogni 30 giorni a vostra scelta e senza alcun obbligo. Gli iscritti vedranno le dirette senza pubblicità e avranno accesso ai canali Discord e Telegam dell'Orda di Everyeye.