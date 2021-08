Back 4 Blood, quasi sei milioni di giocatori per l'Open Beta di agosto

La Beta Pubblica di Back 4 Blood si è tenuta dal 12 al 16 agosto, cinque giorni durante i quali i giocatori hanno potuto provare con mano il nuovo sparatutto cooperativo degli autori di Left 4 Dead ed EvolvE. Come è andata? Molto bene a giudicare dai numeri.

Nel periodo indicato sono stati 5.6 milioni i giocatori che hanno preso parte alla Open Beta, eliminando 6.2 miliardi di zombie e 164 milioni di infetti speciali. In totale sono state svolte oltre 548.000 partite PvP con i giocatori che hanno colpito oltre 35 miliardi di volte i punti deboli degli avversari.

Tra le armi da fuoco trionfa l'M4 mentre l'arma da mischia più usata è stata la Fire Axe, tra i personaggi Walker ha riscosso il maggior successo ma ricordiamo che nella Beta la selezione di eroi a disposizione era limitata rispetto al roster del gioco completo.

Durante la Beta su Steam sono stati registrati picchi di 100.000 giocatori connessi in contemporanea a testimonianza del notevole interesse suscitato dal gioco di Turtle Rock. Back 4 Blood sarà disponibile dal 12 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass sin dal day one, Back 4 Blood è entrato in fase Gold e gli sviluppatori stanno ora lavorando per rifinire alcuni aspetti della produzione.