Back 4 Blood: il Sistema di Carte è il protagonista del nuovo trailer

Il nuovo trailer di Back 4 Blood è tutto dedicato al Sistema di Carte, una particolare meccanica che gli sviluppatori hanno ideato per migliorare la rigiocabilità dello sparatutto cooperativo.

Una delle modalità del titolo Turtle Rock Studios, infatti, propone una meccanica tipica dei roguelite e che ruota intorno all'utilizzo di particolari carte. Se da un lato abbiamo il Game Director, un'intelligenza artificiale le cui carte mirano ad ostacolare i giocatori, dall'altro troviamo il mazzo di carte utilizzato proprio dai sopravvissuti, i quali possono decidere se utilizzare un set predefinito oppure se costruirselo in piena autonomia. Mentre il Game Director può alterare le condizioni ambientali e far scendere in campo mostruosità di ogni genere, le carte dei giocatori servono a migliorare le loro statistiche o la potenza di fuoco, così da contrastare il potente nemico che agisce da dietro le quinte.

Prima di lasciarvi al trailer doppiato in italiano, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 12 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Seriex X|S, Xbox One e PC. Sono inoltre aperte sul sito ufficiali le registrazioni per la beta, il cui arrivo non dovrebbe essere tanto lontano.

