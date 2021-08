Back 4 Blood è uno spasso: abbiamo provato la Beta su PC e Xbox Series X

Dopo circa sei anni di assenza dalle scene, i ragazzi di Turtle Rock Studios stanno tornando in grande stile per riprendersi ciò che gli spetta. Abbiamo provato la Beta di Back 4 Blood su Xbox Series X e PC e ci siamo divertiti un mondo! Ecco le nostre impressioni.

Giocando a Back4Blood durante l'Open Beta delle scorse settimane, ci siamo trovati dinanzi ad uno sparatutto cooperativo frenetico, esplosivo, ricco e curato in ogni dettaglio. Per avere la meglio sulle mortifere orde di infetti è necessario un cospicuo affiatamento tra i membri del party, per questo motivo Back 4 Blood dà il meglio di sé quando i giocatori possono comunicare tra loro. Oltre all'esperienza cooperativa, i ragazzi di Turtle Rock Studios hanno imbastito anche la Modalità Sciame, che a nostro modo di vedere rappresenta un'altra carta vincente, sebbene necessiti di qualche piccola rifinitura. In questa modalità si scontrano due squadre di quattro giocatori, che si alternano nei panni degli Sterminatori e degli Infestati. I primi devono sopravvivere il più a lungo possibile, mentre i mostruosi avversari devono cercare di ammazzarli il prima possibile. Anche in questo caso la comunicazione ricopre un ruolo fondamentale, pertanto è consigliabile interagire sempre con i propri compagni, che siano essi amici o persone assegnate dal matchmaking.

Abbiamo ancora molto da dire, pertanto vi invitiamo a visionare la Video Anteprima in apertura di notizia e a leggere il resoconto della prova di Back 4 Blood che trovate tra le nostre pagine.