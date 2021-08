Back 4 Blood: la spassosa Beta alla prova tra Lore e Sterminatori

Approfondiamo la Beta di Back 4 Blood, dando uno sguardo ravvicinato alla lore del gioco e agli sterminatori, i personaggi che controlleremo, pronti a massacrare orde di infestati. Grazie alla versione dimostrativa proposta da Turtle Rock possiamo infatti sviscerare gli aspetti più dirimenti del loro sparatutto coop.

Superato il cappello introduttivo e il breve preambolo narrativo, l'erede spirituale di Left 4 Dead non si fa scrupoli nel catapultare gli utenti nel ruolo degli Sterminatori. L'obiettivo di questi coraggiosi sopravvissuti è quello di farsi largo tra le schiere di mostri che circondano il campo base e riuscire, appunto, a sterminare le creature non morte prima che queste ultime prendano il sopravvento.

Nella prova preliminare della Beta, il team di Turtle Rock non ci permette di controllare l'intero manipolo di guerriglieri, ma soltanto cinque personaggi da selezionare liberamente prima di scendere in battaglia. All'ombra della struttura di Fort Hope, ogni azione compiuta dai nostri intrepidi protagonisti traccia il percorso seguito dalla trama, seguendo di pari passo la progressione delle abilità dei personaggi attraverso il sistema di Carte di Back 4 Blood.

Oltre al video speciale che campeggia a inizio articolo, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche l'approfondimento di Giuseppe Arace sulle cronache dalla Beta di Back 4 Blood, con tutte le prime analisi sull'esperienza ludica e contenutistica che Turtle Rock sta confezionando in vista dell'uscita del titolo, prevista per il 12 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.