Back 4 Blood Standard e Deluxe Edition scendono di prezzo su Amazon

Back 4 Blood è un gioco sparatutto in prima persona multiplayer online sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Uscito il 12 ottobre 2021 per Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, quest'oggi è in offerta su Amazon sia in edizione Standard che Deluxe.

Il gioco in edizione Standard è acquistabile a 45 euro per PS4 e PS5 o 49 euro per Xbox One e Series X, al posto di un prezzo di listino di 69,99 euro.

L'edizione Deluxe include anche diversi contenuti bonus, come per esempio il pass annuale, 3 contenuti scaricabili in arrivo che includono una storia, personaggi giocabili, infestati mutanti speciali e molto altro. Questa edizione è in offerta a circa 66 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X, invece di un prezzo di listino di ben 99 euro, una super occasione.

Il titolo è incluso nel catalogo Xbox Game Pass, se siete quindi possessori di una console di Microsoft, è sufficiente avere attivo un abbonamento Xbox Game Pass o Game Pass Ultimate, acquistabile su Amazon con spedizione immediata del codice che vi permette di rinnovare o prolungare l'abbonamento.