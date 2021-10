Back 4 Blood ancora primo su Steam, Forza Horizon 5 in top 10 con i preordini

Back 4 Blood di WB Games continua a registrare ottimi numeri su Steam, il gioco di Turtle Rock è il più venduto in assoluto sulla piattaforma di Valve per la seconda settimana consecutiva, essendo riuscito a superare anche il fenomeno New World.

New World occupa la seconda posizione mentre al terzo troviamo Football Manager 2022, da segnalare anche il buon risultato di Forza Horizon 5 che entra in Top 10 con i soli preordini, nonostante l'arrivo su Xbox Game Pass sin dal day one.

Back 4 Blood New World Football Manager 2022 Inscryption Valve Index The Riftbreaker Sword and Fairy 7 Forza Horizon 5 New World Deluxe Edition Counter Strike Global Offensive

In Top 10 trovano spazio anche Inscryption, Valve Index, The Riftbreaker, Sword and Fairy 7, New World Deluxe Edition e l'immortale Counter Strike Global Offensive. Back 4 Blood è stato pubblicato a metà ottobre, il nuovo gioco degli autori di Left 4 Dead ed Evolve sembra aver riscosso un buon successo di pubblico e critica come dimostrano anche le ottime vendite su Steam, ricordiamo che il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass sin dal day one, una ottima mossa per aumentare la fanbase e permettere a Back 4 Blood di godere sin da subito di un pubblico piuttosto ampio.