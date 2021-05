Back 4 Blood: Sterminatori contro Infestati nel nuovo video gameplay

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell'ultimo video sul Sistema di Carte di Back 4 Blood, gli studi Turtle Rock ci rituffa nelle atmosfere splatter horror del loro sparatutto cooperativo con un nuovo filmato incentrato, questa volta, sulle abilità e sulle armi degli Sterminatori.

Tra scene di gameplay inedite e schede esplicative sui poteri dei personaggi, il filmato proposto dagli sviluppatori californiani ci aiuta a familiarizzare con gli otto Sterminatori interpretabili, fornendoci un antipasto delle sfide da dover affrontare indossando i panni di Holly, Walker, Doc, Karlee, Jim, Hoffman, Evangelo e Ma’.

Per l'occasione, i ragazzi di Turtle Rock ci permettono di dare uno sguardo alle varianti degli Infestati di cui potremo assumere il controllo nell'apposita modalità multiplayer: i patiti del genere potranno calarsi nel ruolo di creature come Distruttori, Orchi, Talpe e Arpi, ciascuna dotata di abilità ispirate agli omonimi aminali, mostri o demoni.

A seguito dell'ultimo rinvio di Back 4 Blood, ricordiamo infine che la data di lancio ufficiale dello sparatutto tra Left 4 Dead ed Evolve è adesso prevista per il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in una versione appositamente ottimizzata per le nuove console di Sony e Microsoft.