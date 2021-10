Back 4 Blood, storia di una terribile epidemia: scopriamo i retroscena in video!

Dopo aver dato forma agli scenari apocalittici di Left 4 Dead, il team di sviluppo di Turtle Rock è tornato sulla scena con un titolo dall'ambientazione altrettanto distopica.

In Back 4 Blood (ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S), il genere umano è infatti minacciato da una terribile pandemia a tinte horror. Terribilmente pericolosa, quest'ultima ha scatenato il caos nel mondo conosciuto, trasformando uomini e donne in terribili Infestati. Creature non-morte, le progenie figlie della scoperta di una creatura di origine aliena si sono infatti abbattute come furie su città e comunità, distruggendo le fondamenta della società.

Assediati dalla minaccia degli Infestati, gli esseri umani provano a preservare quanto loro rimasto, imbracciando le armi e difendendo se stessi e gli altri sopravvissuti. In pieno clima da vigilia di Halloween, la nostra Redazione si è immersa tra i retroscena della narrativa proposta da Back 4 Blood, per raccontarvi cosa è andato storto nel mondo dipinto dagli autori di Turtle Rock.



