Back 4 Blood: svelate le restrizioni della modalità single player

Manca ancora qualche giorno al debutto ufficiale di Back 4 Blood, ma i giocatori che hanno preordinato la versione speciale dello sparatutto stanno già giocando e hanno potuto scoprire un interessante particolare riguardante la modalità 'offline'.

Back 4 Blood potrà essere giocato interamente in single player senza che vi siano altri utenti a prendere il controllo degli altri sopravvissuti. Tale opzione introduce però una serie di limitazioni che gli sviluppatori hanno introdotto al fine di evitare alcuni inconvenienti. Giocando da soli, infatti, non è possibile sbloccare punti per acquistare nuove carte ed è possibile utilizzare tutte le carte disponibili nel gioco senza alcun tipo di limitazione. Pare che questa scelta sia stata presa al fine di evitare il farming dei punti offline, processo attraverso il quale i giocatori avrebbero potuto subito ottenere tutte le carte (le quali non possono essere acquistate tramite microtransazioni). Insomma, per quanto possano infastidire chi vuole godersi l'esperienza in singolo, le modifiche apportate a questa componente del gioco hanno perfettamente senso.

Vi ricordiamo che il titolo Turtle Rock Studios sarà disponibile a partire dal prossimo 12 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per chi non lo sapesse, qualche giorno fa è stato svelato a che ora si potrà iniziare a giocare Back 4 Blood, il quale farà parte del catalogo di Xbox Game Pass sin dal day one.