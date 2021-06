Back 4 Blood: svelato l'evento E3 2021 dello sparatutto tra Left 4 Dead ed Evolve

Come preannunciato dall'ESA con la lista aggiornata degli eventi dell'E3 2021, anche i canali social della Summer Game Fest confermano l'arrivo di uno showcase digitale interamente dedicato a Back 4 Blood, lo sparatutto multiplayer a vocazione cooperativa in sviluppo presso gli studi Turtle Rock.

Lo spettacolo approntato dalla software house californiana darà agli appassionati l'opportunità di assistere a delle scene di gioco inedite dello sparatutto post-apocalittico che ha l'ambizione di raccogliere l'eredità spirituale di Left 4 Dead.

L'evento organizzato da Turtle Rock è previsto per le ore 23:00 italiane di domenica 13 giugno. Nel corso dello showcase, quasi sicuramente verranno illustrati gli aspetti su cui si baserà l'esperienza di gioco di Back 4 Blood, dalle modalità PvE accessibili alla rosa di abilità, equipaggiamenti e poteri degli otto Sterminatori interpretabili. Sempre in coincidenza dell'evento digitale dovremmo ricevere ulteriori dettagli sui poteri dei mostri Infestati e sul Sistema di Carte di Back 4 Blood.

Per l'occasione, vi ricordiamo che Back 4 Blood è atteso al lancio per il 12 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In merito alla manifestazione losangelina e alle sorprese previste in questo importante appuntamento mediatico, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra guida definitiva agli eventi dell'E3 2021, con tutte le date e le informazioni sui singoli showcase in programma.