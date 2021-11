Back 4 Blood, il team al lavoro: lo shooter è 'molto più difficile del previsto'

Dopo la presentazione delle caratteristiche del pass annuale di Back 4 Blood, il team di Turtle Rock Games torna a rivolgersi al pubblico per affrontare un tema molto specifico: il livello di difficoltà dello shooter.

Nel corso di un recente evento in streaming, la software house ha infatti dichiarato di aver ricevuto dalla community feedback negativi sull'attuale bilanciamento dell'esperienza. Dopo la pubblicazione dell'ultimo grande aggiornamento, in particolare, il grado di sfida proposto da Back 4 Blood parrebbe aver subito una impennata. Si tratterebbe però di una sorta di "effetto collaterale", che Turtle Rock non aveva intenzione di generare.

A riassumere la situazione ci pensano le parole del team, che descrivono lo shooter come "molto più difficile di quanto previsto". Nonostante gli autori desiderino che i giocatori vivano un'esperienza sfidante, questi ultimi riconoscono che allo stato attuale Back 4 Blood risulta "ingiusto". Partendo da questo assunto, la software house è attualmente impegnata nella correzione di diversi aspetti dello shooter. Scusandosi con la community per le difficoltà riscontrate, Turtle Rock Games promette di apportare le dovute correzioni il prima possibile.



In attesa di una tabella di marcia più dettagliata, ricordiamo che è già stata confermata l'aggiunta di una modalità single player offline per Back 4 Blood.