Back 4 Blood ai TGA 2020: trailer in CG e video gameplay per il gioco a base di non morti

Durante la serata dei The Game Awards 2020 si è mostrato per la prima volta al pubblico il nuovo progetto dei creatori di Left 4 Dead, ovvero Back 4 Blood.

Il gioco, nato da una collaborazione tra Warner Bros Interactive Entertainment e Turtle Rock Studios (conosciuti per aver lavorato ad Evolve), è uno sparatutto in prima persona che offre una campagna giocabile in cooperativa con altri tre giocatori e alcune modalità basate sul PvP e nelle quali si possono vestire anche i panni dei non morti. Nel corso dell'evento è stato prima mostrato un lungo filmato in computer grafica che permette ai giocatori di farsi un'idea del comparto artistico del gioco e delle tipologie di zombie che potremo incontrare. Nella seconda parte della presentazione è invece stata mostrata una breve demo che mostra una sequenza della modalità PvE.

Visitando il sito ufficiale è già possibile registrarsi per avere la possibilità di provare in anteprima il gioco grazie alla prima fase di beta test, in arrivo proprio tra pochissimi giorni. La beta avrà infatti il via il 15 dicembre 2020 e registrandosi questa sera si avranno maggiori probabilità di essere scelti.

Prima di lasciarvi ai due filmati, vi ricordiamo che la versione finale del gioco arriverà il prossimo 22 giugno 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (sia Epic Games Store che Steam).