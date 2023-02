Back 4 Blood, niente più update o DLC: Turtle Rock sviluppa un nuovo videogioco

Dopo aver lanciato Back 4 Blood Tunnel del Terrore e altri update nel 2022, gli studi Turtle Rock si preparano a dire addio allo sparatutto cooperativo a tinte survival horror e, pur confermandone il supporto, svelano di essere già al lavoro su un nuovo videogioco.

La software house californiana riguadagna i social e spiega che "il 2022 è stato un anno fantastico e volevamo ringraziarvi per aver reso Back 4 Blood il gioco che è oggi. Abbiamo viaggiato insieme in questa fantastica avventura oltre le mura di Fort Hope con tre espansioni come Tunnels of Terror, Children of the Worm e River of Blood. Ma questa fase della nostra guerra contro gli Infetti è giunta al termine".

Nel messaggio condiviso sulle pagine del proprio blog ufficiale, gli studi Turtle Rock sottolineano come "in realtà il nostro è un team piuttosto piccolo, considerando che realizziamo giochi AAA. Non abbiamo abbastanza persone per continuare a lavorare sui contenuti di Back 4 Blood mentre creiamo un altro gioco... esatto, stiamo sviluppando un nuovo gioco! Per tutti noi è giunto il tempo di abbassare la testa, tornare in laboratorio e metterci ancora al lavoro sulla nostra prossima, grande novità".

Diversamente da quanto previsto da Crystal Dynamics con l'annuncio della chiusura di Marvel's Avengers, Turtle Rock spiega che Back 4 Blood continuerà a funzionare su tutte le piattaforme e che rimarrà a disposizione degli abbonati a PS Plus Extra e Premium, come pure gli iscritti a Xbox Game Pass: viene quindi confermato il supporto del gioco e, con esso, il lancio di patch correttive e l'accesso a ogni modalità attualmente disponibile, ma senza alcun contenuto inedito, aggiornamento per l'equipaggiamento, espansione o attività stagionale. Già che ci siamo, vi riproponiamo la nostra recensione di Back 4 Blood, l'erede di Left 4 Dead.