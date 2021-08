Back 4 Blood vs Left 4 Dead, non solo zombie: storia e gameplay nel video confronto!

Gli autori di Left 4 Dead sono ormai pronti a presentare al pubblico la loro nuova creazione, che ancora una volta vedrà i giocatori fronteggiare pericolose orde di zombie.

Dopo la pubblicazione di una prima Beta, lo sparatutto ha confermato la sua natura di epopea zombie a cavallo tra tradizione e innovazione, in grado di riprendere gli stilemi del genere e, al contempo, offrirne una propria reinterpretazione. Il primo metro di paragone per Back 4 Blood è, inevitabilmente, proprio Left 4 Dead, titolo figlio del medesimo team creativo.

Per illustrare le similitudini e le differenze che intercorrono tra le due produzioni, la Redazione ha confezionato uno speciale video confronto dedicato. Con quest'ultimo, presentiamo le caratteristiche essenziali dei due shooter, evidenziando i punti di congiunzione e le divergenze in termini di approccio al gameplay, allo stile e alla narrazione. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nel ricordarvi che Back 4 Blood approderà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso dell'autunno di quest'anno, vi auguriamo una buona visione!



Per ulteriori dettagli sullo shooter cooperativo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile anche un ricco provato di Back 4 Blood, redatto dal nostro Giuseppe Arace.