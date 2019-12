Il Back Button Attachment per il DualShock sarà compatibile con tutti i giochi PS4 e PSVR

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato a sorpresa il Back Button Attachment, nuovo accessorio ufficiale per il DualShock 4 pensato per aggiungere nuove funzioni al joypad di PlayStation 4.

Realizzato dagli stessi designer e progettisti del controller, questa periferica aggiunge nella parte posteriore del DualShock 4 due pulsanti posteriori programmabili con sedici diverse azioni e un piccolo schermo OLED per leggere informazioni sulla configurazione utilizzata e mostrare le varie opzioni a disposizione per la personalizzazione. Il Back Button Attachment per PS4 permette di salvare fino a tre configurazioni richiamabili con un tasto, inoltre il dispositivo include anche l'ingresso 3.5mm per le cuffie. La compatibilità è garantita con tutti i giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR.

In calce alla notizia trovate le prime immagini dell'accessorio e della confezione, Back Button Attachment uscirà in Nord America il 23 gennaio 2020 e arriverà in Italia il 14 febbraio, il prezzo consigliato negli Stati Uniti è pari a 29.99 dollari, probabilmente 39.99 euro in Europa. Cosa ne pensate di questa nuova proposta targata PlayStation? Siete interessati ad acquistare l'accessorio oppure no? Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione, siamo curiosi di conoscere la vostra opinione in merito.